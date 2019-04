Abkehr vom Hartz-IV-System, bessere finanzielle Leistungen für Kinder: Mit ihren Sozialreformplänen will die SPD ihr linkes Profil schärfen.

Die SPD treibt ihre Pläne zum Umbau der Pflegeversicherung weiter voran. Nach dem Willen der Sozialdemokraten sollen die Pflegekosten für Heimbewohner grundlegend anders aufgeteilt werden. Der Eigenanteil, den Bedürftige oder Angehörige leisten müssen, soll begrenzt werden.

Dazu will der Vorstand an diesem Montag ein Papier beschließen, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" darüber berichtet. Das Vorhaben ist Teil des im Februar auf den Weg gebrachten SPD-Konzepts für eine Reform des Sozialstaats.

Pflegebedürftige oder Angehörige müssen einen Eigenanteil leisten, weil die Pflegeversicherung - anders als die Krankenversicherung - nur einen Teil der Kosten trägt. Selbst bezahlt werden müssen neben einem Anteil für die Pflege an sich zum Beispiel auch Unterkunft und Verpflegung. Bisher ist der Eigenanteil nach oben offen, der von der Pflegeversicherung finanzierte Anteil dagegen festgelegt.

Die SPD kritisiert, dass Betroffene befürchten müssen, bedürftig zu werden, wenn ihre Ersparnisse aufgebraucht sind.

Wenn Pflegeversicherungen, Rente und Vermögen der Heimbewohner die Kosten nicht abdecken, sind im nächsten Schritt laut Gesetz die nächsten Angehörigen gefordert. Oft heißt das: Kinder haften für ihre Eltern - aber nur, wenn sie selbst genug Geld zur Verfügung ...

