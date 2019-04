Die Gefechte in Libyen dauern an. Dutzende Menschen sind bereits ums Leben gekommen. Die USA und Indien ziehen erste Konsequenzen.

Als Reaktion auf die jüngst ausgebrochenen Gefechte in Libyen ziehen die Vereinigten Staaten vorerst einen Teil ihrer dort stationierten Soldaten ab. Die Sicherheitslage im Land sei zunehmend kompliziert und unvorhersehbar, sagte der Chef des US-Afrika-Kommandos, Thomas Waldhauser, am Sonntag. Eine kleine Zahl amerikanischer Truppen ist in Libyen im Einsatz, um im Kampf gegen Extremisten der Terrormiliz IS und Al-Kaida zu helfen. Außerdem schützen die Soldaten diplomatische Einrichtungen.

Der abtrünnige General Chalifa Haftar startete am Donnerstag überraschend eine Offensive auf Tripolis, die das Land möglicherweise zurück in den Bürgerkrieg treiben könnte. Haftar will die libysche Hauptstadt einnehmen und die militärische Kontrolle über das gesamte Land übernehmen bevor von den Vereinten Nationen geförderte Gespräche über die Zukunft Libyens ...

