Donald Trump gibt über Twitter bekannt, dass Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen ihren Posten verlässt. Einen vorübergehenden Ersatz hat der US-Präsident bereits gefunden.

US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen verlässt ihren Posten in der Regierung von Präsident Donald Trump. Das kündigte Trump am Sonntag auf Twitter an. Ein Grund für den überraschenden Abgang der Ministerin wurde zunächst nicht genannt.

Auch blieb unklar, ob Trump sie entließ oder die 46-Jährige aus eigener Entscheidung geht. Der Präsident dankte Nielsen für ihre Arbeit und kündigte ...

