Während die VW-Tochter Audi of America für das erste Quartal 2019 einen Absatzrückgang von 3,9% meldete (im März hingegen sah es mit +1,1% besser aus), zeigen die Absatzzahlen von Porsche Cars North America, Inc. (kurz "PCNA") ein anderes Bild. Hierzu eine Bemerkung vorab: PCNA produziert nicht in den USA, sondern importiert und liefert aus. Und zwar geht es da laut VW um den Porsche 911, den 718 Boxster und die Macan Modelle sowie Cayman, Panamera und Cayenne. Und wie sahen denn nun die Absatzzahlen ... (Peter Niedermeyer)

