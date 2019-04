Der neue Deutschlandchef des Marktforschers Nielsen über den Preiskampf zwischen Aldi und Lidl, das Wettrüsten um die schönste Läden und das zähe Online-Geschäft mit Lebensmitteln.

Herr Ohlig, zwischen den Discountern Aldi und Lidl ist der Preiskampf neu entflammt. Was sind die Hintergründe der Auseinandersetzung?Der Hintergrund ist eigentlich schnell zusammengefasst. Denn hier geht es um die Kernkompetenz der Discounter - sprich das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das müssen die Händler natürlich verteidigen und tun das aktuell besonders stark. Denn das entscheidet darüber, ob sich die Kunden für den Gang zum Discounter entscheiden oder in den Supermarkt gehen, um etwa Milch, Brot und Joghurt einzukaufen. Dazu kommt: Die Deutschen sind preissensibel. Unsere Studien zeigen, dass 64 Prozent der Deutschen die Preise ihrer Routine-Produkte sehr genau kennen. Preisliche Veränderungen bemerken sie daher direkt.

Warum wird der Preiskampf vor allem über Markenartikel ausgetragen?Weil Verbraucher den Faktor Leistung beim Preis-Leistungsverhältnis immer größer schreiben. Trotz preisbewusstem Shoppen sind die Deutschen bereit, für Qualität mehr zu zahlen. Da liegt der Fokus auf Markenprodukte nahe. Darauf reagieren die Discounter natürlich und buhlen hier derzeit besonders stark um Kunden und Umsatz.

Wer wird in dem Streit als Sieger vom Platz gehen?Das kommt natürlich wie so oft auf die Perspektive an. Wer die Nase vorne haben wird, kann man derzeit noch nicht absehen.

Profitieren die Konsumenten?Schaut man auf die Ergebnisse solcher Preiskämpfe, lässt sich das durchaus mit Ja beantworten. Denn die daraus entstehenden vielfältigen Sonderangebote kommen bei den Verbrauchern natürlich gut an. Die Deutschen achten beim Einkauf stark auf Aktionspreise oder Rabatte. Das Preisgefecht sorgt dafür, dass viele Produkte irgendwo immer im Sonderangebot zu haben sind und davon profitieren die Käufer dann. Man darf aber nicht vergessen, dass manche Produkte in den Discountern dadurch auch insgesamt auf einem recht hohen Preisniveau liegen und die Verbraucher für diese dann tiefer in die Tasche greifen müssen.

Der Preiskampf ist nur ein Aspekt des Wettbewerbs im Discount: Aldi und Lidl modernisieren mit Milliardenaufwand ihre Filialen, listen ...

