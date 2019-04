Geld von der Eigentümergemeinschaft zurückholen, wann Verluste aus Vermietung abzugsfähig sind und ein Expertenrat zum Thema Geschäftsgeheimnisse: die Steuer- und Rechtstipps der Woche.

Eigentümergemeinschaft: Für andere auf eigenes Risiko zahlen

Wer eine Wohnung besitzt und sich Geld von der Eigentümergemeinschaft zurückholen will, scheitert oft an Formalien. Dies zeigen zwei Fälle beim Bundesgerichtshof. Ein Eigentümer hatte als Notgeschäftsführer die Prämie für die Gebäudepolice gezahlt. Das Gemeinschaftskonto war nahezu leer, und es gab keinen Hausverwalter. Der Notgeschäftsführer klagte gegen die anderen Eigentümer auf Rückzahlung - ohne Erfolg. Der BGH entschied, dass er kein Geld zurückerhalte, weil er die Gemeinschaft insgesamt hätte verklagen müssen (V ZR 279/17). "Vor einer Klage hätte der Eigentümer noch einen Notverwalter einsetzen müssen", sagt Eckard Wälzholz, Notar in Füssen. Nur der hätte das Geld eintreiben und das Gemeinschaftskonto auffüllen können. Anderenfalls hätte der Kläger kein Geld gesehen.

In einem anderem Fall ...

