Kurz vor dem Wochenende gab es bei BMW noch eine negative Neuigkeit. Ich weise darauf hin, dass ich bei BMW investiert bin. Das Unternehmen teilte mit, am Freitag (= 5. April) eine "Mitteilung der Beschwerdepunkte" von der EU-Kommission erhalten zu haben. Da geht es laut BMW um eine aktuell laufende Kartelluntersuchung. Genauer gesagt um eine "Untersuchung von Gesprächen deutscher Automobilhersteller vor einigen Jahren in Arbeitskreisen". Also gewissermaßen ein alter Hut - um den sich die EU-Kommission ... (Peter Niedermeyer)

