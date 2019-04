Die Situation in Libyen ist der Eskalation nahe - das sorgt für Preisaufschläge auf dem Ölmarkt. Auch andere Einflüsse treiben die Preise nach oben.

Die Ölpreise haben am Montag angesichts hoher Angebotsrisiken neue fünfmonatige Höchststände erreicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 70,60 US-Dollar. Das waren 26 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...