Der Flughafen Wien will trotz deutlichen Verkehrswachstums eine Staubildung beim Abfliegen verhindern. Ab 24. April 2019 wird der Bereich der Abflugrampe zu einer großen Kurzparkzone mit kostenlosem Halten für zehn Minuten. Aufgrund des Verkehrswachstums rollen mehr als 15.000 Fahrzeuge pro Tag über die Abflugrampe am Flughafen Wien hinauf. Dabei kommt es gerade zu Spitzenzeiten immer wieder zu Staus, vor allem aber ist das missbräuchliche Abstellen der Autos ein Megaproblem. So blockieren vor allem Taxis, Mietwagen und über 1.000 Uber-Fahrer täglich unerlaubt die Abstellflächen. Trotz 15.000 Strafmandaten im letzten Jahr hat sich die Lage weiter verschlimmert. Nach dem Einfahren in die nun beschrankte Parkzone sind 10 Minuten Kurzparken kostenlos ....

Den vollständigen Artikel lesen ...