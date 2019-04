Die meisten Börsen Europas haben am Freitag ihre teils deutlichen Gewinne der vorangegangenen Tage moderat ausgebaut. Stützend wirkten die Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China sowie starke Daten vom US-Arbeitsmarkt. Der EuroStoxx50 erreichte zwischenzeitlich wieder die Höchststände vom August des vergangenen Jahres und endete schlussendlich mit einem Aufschlag von 0,2%. Einer der stärksten Märkte war London, wo die Situation rund um den Brexit nach wie vor verworren ist, allerdings leidet dadurch vor allem das Pfund was den Aktien hilft. Aus Branchensicht waren Rohstoffwerte, Chemietitel und die Öl- und Gasaktien mit einem Tagesgewinn von jeweils rund 0,8% die stärksten Sektoren. Am deutlichsten mussten die ...

