Bauunternehmen haben zu viele Aufträge und zu wenig Leute. Kommunen und Unternehmen müssen dringende Projekte verschieben - eine Gefahr für den Standort Deutschland.

Es ist dunkel und kalt hier unten, gut fünf Meter unter der Erde. Helmut Richter, Abteilungsleiter für Bauprojekte beim Versorger Hessenwasser, tapst vorsichtig durch den leeren Trinkwasserbehälter. Jede Verschmutzung könnte Folgen für die Trinkwasserversorgung von Frankfurt und Wiesbaden haben. 10.000 Kubikmeter fasst der unterirdische Speicher nahe Rüsselsheim. Mehr als zwei Millionen Haushalte versorgt Hessenwasser. Richter lässt den Speicher sanieren. Ausfälle gab es bislang nicht, sagt Richter. Das soll so bleiben.

Oben, an der frischen Luft, ändert sich Richters Stimmung. Er blickt auf eine Wiese mit Hügeln. "Darunter liegen die anderen drei Trinkwasserbehälter", sagt er. Richter würde sie ebenfalls gern sanieren - nach und nach, so sein Plan. Doch schon beim ersten Bunker stiegen die Kosten um knapp ein Drittel auf 3,2 Millionen Euro. Aus Kostengründen müsse die Sanierung der übrigen Trinkwasserbehälter "nun erst einmal hinten anstehen", sagt der Ingenieur.

So wie Hessenwasser geht es vielen Kommunen und Unternehmen im Land. Deutschland boomt und pumpt so viel Geld in den Neubau und die Sanierung seiner Infrastruktur wie seit Jahrzehnten nicht. Profiteur ist die Baubranche, die sich über volle Auftragsbücher freut. Doch wegen der hohen Nachfrage mangelt es mittlerweile an so gut wie allem: Baufirmen mit Kapazitäten, Facharbeitern, technischem Gerät. Die Preise für Baudienstleistungen sind laut Statistischem Bundesamt innerhalb der letzten beiden Jahre um mehr als neun Prozent gestiegen. Dringende Sanierungen werden verschoben. Der Bau wird zur Wachstumsbremse.

Vor allem Kommunen ächzen unter dem Engpass - und damit trifft es oft wichtige Zukunftsprojekte. Peter Braun, Rechtsanwalt der Kanzlei Dentons und spezialisiert auf öffentliche Vergabeverfahren, beobachtet seit Jahren, dass die Preise, die Kommunen für Infrastruktursanierungen zahlen müssen, kräftig anziehen. Oft komme es vor, dass sich für Ausschreibungen gar keine Bieter fänden, weil sich Firmen nur noch Filetstücke heraussuchen. Die Lage in der öffentlichen Daseinsvorsorge ist durchaus ernst. Betroffen ist die ganze Palette: Brücken, Straßen, Kanäle, Radwege und Anschlüsse für schnelles Internet.

Auch Private leiden unter den Schattenseiten des Baubooms. So lässt die Deutsche Telekom gar schon Bautrupps aus dem Ausland einfliegen, um mit dem Glasfaserausbau nicht weiter in Rückstand zu geraten. Die Deutsche Bahn leidet unter Preisanstiegen beim Tunnelbau. Das könnte beim Projekt Stuttgart 21 weiteren Ärger einbringen.

Endlich wird gebaut

Dabei tut Deutschland eigentlich nur das, was Ökonomen fordern. Der Bund pumpt Geld in die Infrastruktur. Allein für Erhalt und Ausbau der Schienen zahlt der Staat in diesem Jahr fast elf Milliarden Euro. Eine Milliarde Euro mehr gibt es für den Straßenbau, mehr als vier Milliarden Euro bis 2022 für die Sanierung von Brücken. Die Liste der öffentlichen Bauprojekte ließe sich locker fortsetzen. Hinzu kommen Private, die wegen der Niedrigzinsen massiv in Wohnungen investieren. Die Baubranche erlebt goldene Zeiten. 2018 stieg ihr Umsatz um mehr als elf Prozent (siehe Grafik).

Projektleiter Richter hat die Inspektion der Wasserbehälter abgeschlossen und steht in einem Besprechungszimmer. An der Wand hängt ein Modell, auf dem die verzweigten Wasserleitungen, die Pumpen und Wasserwerke aus Pappmaschee nachgeformt sind. Richter zeigt auf das hessische Wasserwerk Allmendfeld ganz links auf dem Modell, dessen Neubau gerade ausgeschrieben wurde. "Die Angebotspreise liegen jetzt schon 30 Prozent über unserer ersten Kalkulation", sagt er.

Und so entstehen auf dem Modell vor Richter Zentimeter um Zentimeter immer neue und immer teurere Sanierungsfälle, für die Hessenwasser kaum genügend Mittel hat. "Fast die gesamte Versorgungsinfrastruktur der Hessenwasser im hessischen Ried wurde Ende der Sechzigerjahre errichtet", sagt Richter, "das alles muss nun nach und nach erneuert oder saniert werden."

