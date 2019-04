Die VST Building Technologies AG, seit Jänner im direct market plus der Wiener Börse gelistet, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr rund 111.000 Quadratmeter VST-Wände hergestellt, dies entspricht einer Steigerung von gut 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz ging von 16,1 Mio. in 2017 auf 12,1 Mio. Euro zurück. Das Nettoergebnis ist in 2018 auf 1,3 Mio. Euro gestiegen nach einem Verlust von 1,1 Mio. Euro in 2017. Das EBIT lag bei 0,6 Mio. Euro nach ebenfalls 0,6 Mio. Euro im Vorjahr.

