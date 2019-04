++ NPF-Bericht bestätigt solide US-Wirtschaft ++ Weitere Wachstumsimpulse aus China geplant ++ Handelsgespräche schreiten voran, Details fehlen dennoch ++ May hofft auf kurze Brexit-Verlängerung ++ DE30 nahe der 12.000 Punkte-Marke ++ Der marktbreite S&P 500 konnte am Freitag in seiner jüngsten Aufwärtsbewegung weiter in Richtung Allzeithochs voranschreiten und schloss die Handelswoche auf einem neuen Jahreshöchststand bei 2.896 Punkten. Die Signale vom NFP-Bericht als auch zum Handelsstreit zwischen den USA und China sind insgesamt positiv bewerten. Die Beschäftigung erlebte im März mit einem Zuwachs von 196 Tsd. eine Wiederbelebung, während das Lohnwachstum auf Jahresbasis von 3,4% auf 3,2% zurückging. Die US-Wirtschaft befindet sich weiterhin in einem guten Zustand und dies könnte die ...

