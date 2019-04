++ Premierministerin May will Gespräche mit Labour-Chef Corbyn wieder aufnehmen ++ DE30 zieht sich zu Beginn der neuen Handelswoche zurück ++ BMW legt aufgrund drohender Strafe im EU-Kartellverfahren 1 Mrd. EUR zurück ++ Die positive Stimmung an den globalen Aktienmärkten am Ende der Vorwoche konnte über das Wochenende nicht aufrechterhalten werden. Die Aktien in Asien wurden am Montag gemischt gehandelt und eine ähnliche Entwicklung war zu Beginn der europäischen Sitzung zu beobachten. Aktien aus Europa kämpften in den ersten Handelsminuten um eine klare Richtung: Polnische und russische Aktien outperformten, während deutsche Aktien am meisten zurückblieben. Bergbauunternehmen legten zu, während Automobilhersteller am stärksten zurückgingen. Der DE30 brach Mitte der Vorwoche über den Widerstand von 11.800 bis 11.900 Punkten. Seitdem hat sich die Aufwärtsdynamik jedoch abgeschwächt und heute ist ein leichter Rückschlag zu erkennen. Möglicherweise handelt es sich nur um eine Bewegung in Richtung ...

