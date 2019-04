Liebe Leser,

die Redaktion von www.finanztrends.info bedankt sich bei vielen hundert Anlegern, die bei uns am Stand bei der Invest-Messe in Stuttgart am 5. und 6. April vorbeigeschaut haben. Wir sind von einem gewaltigen Interesse an unseren Informationen zu www.finanztrends.info, zu verschiedenen Studien und zu unseren Buch-Geschenken für Trader überwältigt worden. Und gleich vier Dutzend hochkarätige Interviewpartner haben uns ihre Sicht der Dinge erläutert.

Sämtliche Interviews stellen ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...