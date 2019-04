Verlage klagen über Schäden in Millionenhöhe durch Werbeblocker. Das Medienunternehmen Axel Springer sagt nun dem Anbieter Eyeo nun den Kampf an.

Der Streit um Werbeblocker im Internet geht in eine neue Runde: Das Medienunternehmen Axel Springer hat gegen den führenden Adblocker-Anbieter Eyeo eine Klage beim Landgericht Hamburg eingereicht. Das teilte ein Firmensprecher am Montag in Berlin mit. Zuvor hatte Horizont.net darüber berichtet.

In seinen juristischen Vorgehen gegen Werbeblocker hatte Axel Springer zuvor vergeblich versucht, den Blocker Adblock Plus mit einer Wettbewerbsklage zu stoppen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...