Allianz - Bewertung und Aktienrückkauf geben Auftrieb!

Die Aktie von Allianz markierte am Freitag den höchsten Stand seit April 2002. Bis zum Allzeithoch von EUR 444 ist es zwar noch ein weiter Weg. In den zurückliegenden beiden Jahren hat das Papier des Versicherungsriesen jedoch relative Stärke gegenüber dem DAX demonstriert und auch im laufenden Jahr entwickelt sich die Aktie bisher besser als DAX. Das ist unter anderem ein Verdienst von Konzernchef Oliver Bäte. Seit 2015 lenkt er den Münchener Konzern. Seither wurde in allen Sparten restrukturiert und verstärkt auf Digitalisierung gesetzt. Die Maßnahmen zeigten Wirkung. Umsatz und Nettogewinn sind seit 2015 gestiegen, die Cost-Income-Ratio im Sachversicherungsgeschäft sank auf 94 Prozent und die Vermögensverwaltung rund um die US-Tochter Pimco hat sich stabilisiert. Die Anleger profitierten von dem Umbau. So wurde die Dividende seit 2015 in jedem Jahr erhöht. Der Grundstein für nachhaltigen Erfolgt ist nach Einschätzung von Bäte zwar gelegt. Nun soll der Transformationsprozess beginnen.

Die niedrigen Zinsen und zunehmende Konkurrenz von Branchenneulingen wie Amazon setzen Konzerne wie die Allianz weiter unter Druck. Daher gab Bäte im vergangenen November einen Ausblick zur weiteren Strategie des Unternehmens. Der Slogan lautet dabei: "Simplicity wins" (dt.: Einfachheit gewinnt). Durch die Digitalisierung sollen Prozesse weiter vereinfacht und harmonisiert werden. Dies gilt auch für die Produktwelt. "Wir vereinheitlichen Produkte und Prozesse mit einer einheitlichen IT, die auch funktioniert. Dabei bauen wir auf der vorhandenen Infrastruktur auf.", sagte Bäte in einem Interview im Januar gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Zudem startet die Allianz einem neuen europäischen Direktversicherer. "Wir haben vor fast 20 Jahren den Direktversicherer Allianz 24 gegründet und danach wieder eingeklappt. Diesmal ist das ganz anders", erklärte Bäte. Zunächst sollen darüber Policen in Deutschland, den Niederlanden, Italien und Spanien verkauft werden. Anschließend sollen weitere Länder folgen. Ziel von "Simplicity wins" ist, den Gewinn von 2019 bis 2021 jeweils um fünf Prozent zu steigern.

Attraktive Bewertung

Nach Angaben von Thomson Reuters stuft ein Großteil der Analysten die Aktie der Allianz aktuell als haltens- oder gar kaufenswert ein. Neben den strukturellen Fortschritten beim Konzern stufen die Experten die Risiken durch die niedrigen Anleiherenditen inzwischen als beherrschbar ein. Zudem überzeugt der Versicherungssektor durch hohe Dividenden. Mit einem KGV von 10,7 und einer Dividendenrendite von 4,7 Prozent liegt die Bewertung im Sektordurchschnitt. Im Februar wurde zudem ein Aktienrückkaufprogramm in Volumen von bis zu 1,5 Mrd. Euro beschlossen. Trotz der aktuell guten Vorzeichen und positiven Einschätzungen ist die Allianz-Aktie nicht frei von Risiken. Turbulenzen an den Finanzmärkten könnten das Papier ebenfalls unter Druck setzen.

Charttechnischer Ausblick: Allianz



Widerstandsmarken: 207/212,10/274,15 EUR

Unterstützungsmarken: 190/194,10/201 EUR

Die Aktie von Allianz bildet einen Aufwärtstrend und kratzt nun an der Widerstandsmarke von EUR 207. Gelingt der Ausbruch über diese Marke hat das Papier aus technischer Sicht Potenzial bis EUR 212,10 und im weiteren Verlauf bis EUR 274,15. Unterstützung findet die Allianz-Aktie im Bereich von EUR 194,10/201. Kippt das Papier unter diese Zone droht eine Konsolidierung bis EUR 190.

Allianz in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 09.05.2018 - 08.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Allianz in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 09.04.1999 - 08.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: onemarkets.tradingdesk.de

Investmentmöglichkeiten

