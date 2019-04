150 Jahre Porr. Wien ist ja ein Dorf, da fällt es schon auf, wenn wo gefeiert wird. Am Freitag herrschte reges Treiben in und vor der Wiener Börse. Alles Blau-Gelb. So viele Transparente. Das entgeht wohl keinem Anrainer, dass die Porr die ersten 150 Jahre ihres Bestehens feiert. Die Feier steigt heute, Montag. Ich schließe mich den Gratulationen an. Alles Gute! Bei der 175-Jahr-Feier bin ich dabei! https://photaq.com/media/fmf/Image/image/76599/scalex/469/scaley/625;alles_wird_fur_die_150-jahr-feier_hergerichtet_wiener_borse_.jpg Ich erinnere mich an alte Zeiten. Porr war meiner Erinnerung nach Nr.1 am Kurszettel, weil der offizielle Name "A. Bau Porr" hieß, also alphabetisch begann der Kurszettel jedenfalls mit der A. Bau Porr. Ich dachte mir damals, dass der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...