Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Montag weiter über die Marke von 1,12 US-Dollar gestiegen. Im Mittagshandel erreichte die Gemeinschaftswährung ein Tageshoch bei 1,1251 und notierte zuletzt bei 1,1248 US-Dollar. Der Kurs stand damit aber nur relativ wenig höher als am Morgen.

Auch zum Franken legte der Euro etwas zu und wurde zuletzte bei 1,1244 gehandelt. USD/CHF notierte derweil mit 0,9997 wieder leicht unter der Parität.

Zum Wochenstart stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Kursbewegung sorgen könnten. Schwache Daten vom deutschen Aussenhandel bewegten den Euro kaum. In den USA werden am Nachmittag Auftragszahlen aus der Industrie erwartet. Wie schon in den vergangenen Wochen werden die Zahlen daraufhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...