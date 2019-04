Nasdaq-100 - Kurzfristig alles offen

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Nasdaq-100 Index ließ zuletzt keine Wünsche offen. Der Index setzte lehrbuchmäßig noch einmal an die Unterstützung bei 7.511 Punkten zurück, bildete dort eine Umkehrkerze im Stundenchart aus und erholte sich in der Folge bis in den Widerstandsbereich um 7.580 Punkte. Am Freitag verweilte der Index nach positivem Start in einer engen Range um 7.580 Punkte.

Wenngleich mittelfristig nach dem Ausbruch und der Bestätigung der Marke von 7.511 Punkten als neue Unterstützung alles weiter für die Bullen spricht, ist die kurzfristige Marschroute für den Technologieindex alles andere als klar. Es dreht sich vorrangig alles um den Widerstand bei 7.580 Punkten.

Etabliert sich der Nasdaq-100 Index über dieser technischen Hürde per Stundenschlusskurs, lassen sich die nächsten Aufwärtsziele bei 7.603 und 7.631 Punkten nennen. Unterhalb von 7.580 Punkten sind Rücksetzer im Index einzuplanen. Beispielsweise bietet sich bei 7.542 Punkten kurzfristig das Schließen der dortigen Kurslücke an. Ebenfalls ist der Index bei 7.510 und 7.490 Punkten gut unterstützt. Erst bei tieferen Kursen verschaffen sich die Verkäufer einen größeren Vorteil.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 20.03.2018 - 05.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2014 - 05.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HX7RSU 14,67 5.940 4,58 28.06.2019 NASDAQ-100 Index HX7RTV 8,48 6.640 7,91 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.04.2019; 14:28 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HX8QAM 9,20 8.620 7,36 28.06.2019 NASDAQ-100 Index HX7VBM 4,44 8.080 15,33 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.04.2019; 14:30 Uhr

