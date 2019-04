Die Aktie des Wolfsburger Automobilkonzerns Volkswagen befindet sich bereits seit Mitte 2018 in einer Seitwärtsphase. Der Korridor erstreckt sich von 135 Euro auf der Unterseite bis hin zu 156,60 Euro auf der Oberseite. Innerhalb dieser Grenzen ist die Aktie demnach neutral zu werten. Das Bollinger Band verläuft in ähnlichen Bahnen. Zuletzt stieg der Kurs bis auf 150 Euro an und überschritt im Tagesverlauf das obere Bollinger Band. Am Freitag kam der Kurs dann wieder deutlich zurück und erreichte ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...