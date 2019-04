Die Münchner Beteiligungsgesellschaft Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650) will wie im Vorjahr eine Dividende von 1,00 Euro für das Geschäftsjahr 2018 ausbezahlen, wie am Montag berichtet wurde. Die Hauptversammlung findet am 23. Mai 2019 statt. Der Hauptversammlung soll vorgeschlagen werden, die Gesellschaft in die Rechtsform einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) umzuwandeln. Mutares erreichte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Konzernumsatz von 865,1 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...