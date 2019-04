Den Anlegern der Covestro-Aktie ist in der vergangenen Woche der Ausbruch gelungen. Nach einem positiven Jahresstart und einem Anstieg um gut 17 Prozent auf 50 Euro ging die Aktie Anfang Februar in eine Seitwärtsbewegung über, die erst in der letzten Woche nach oben aufgelöst wurde. Am Mittwoch stieg der Kurs auf ein neues 2019er-Hoch bei 53,02 Euro und löste damit ein Kaufsignal aus. Allerdings fordert die überkaufte Marktphase seitdem etwas Tribut, sodass zunächst keine weiteren Kurssteigerungen ... (Alexander Hirschler)

