Amazon konnte am Montag den begonnenen Aufwärtsmarsch an diesem Tag nicht mehr fortsetzen. Dennoch sind die Kurse auf vergleichsweise hohem Niveau. Da Amazon in den vergangenen Monaten insgesamt wieder stark nach oben geklettert ist, sprechen Chartanalysten von einem sehr klaren und starken Aufwärtstrend. Die Notierung hat die Marke von 1.600 Euro verteidigen können. Erstes Kursziel sind etwa 1.750 Euro. Hier findet sich das aktuelle Doppelhoch des Titels. Dies war im September 2018 markiert ... (Frank Holbaum)

