Tagesausblick für 09.04.: DAX pausiert. Platin und Öl legen zu.

Die Aktienmärkte legten nach der starken Vorwoche heute mehrheitlich eine Verschnaufpause ein. Einige Marktteilnehmer nutzten das hohe Niveau für Gewinnmitnahmen. Anderen fehlte heute schlicht der Kaufimpuls. In der zweiten Wochenhälfte startet die Berichtssaison in den USA. Möglicherweise geben die Zahlen von Wells Fargo und Co. den Märkten weiteren Auftrieb. So schloss der DAX mit einem leichten Minus von 0,4 Prozent bei 11.960 Punkten und der EuroStoxx50 mit einem Abschlag von 0,35 bei 3.340 Punkten. Der Auftakt der US-Indizes in die neue Woche läuft zunächst äußerst schleppend. Am Anleihemarkt blieb es derweil ruhig. Die Rendite langfristiger deutscher Staatspapiere stagnierte im Bereich von 0 Prozent. Die Edelmetalle präsentierten sich fester. Platin knackte die Marke von 900 USD pro Feinunze. Öl legte um rund ein Prozent zu. Hintergrund ist einem Bericht auf boerse.ard zufolge die Eskalation der Krise in Libyen.

Unternehmen im Fokus

Die Deutsche Post bekräftigte heute das Margenziel für 2020. Offen ist jedoch der Fortgang der geplanten Portoerhöhung. "Wir hoffen, dass wir hier im Laufe des zweiten Quartals Klarheit bekommen", sagte Post-Finanzchefin Melanie Kreis der "Süddeutschen Zeitung" (Montagsausgabe). Anleger quittierten dies mit einem leichten Kursplus. Henkel unterstrich heute die Ziele für das laufende Jahr und stellt sich verstärkt auf die Bedürfnisse des Onlinehandels ein. Das reichte für einen Rebound der Aktie auf über EUR 90. Bertrandt und Rocket Internet profitierten von positiven Analystenstudien. Merck besserte das Angebot für Versum Materials noch einmal nach und scheint sich nun durchzusetzen. Die Aktie zeigte sich fester und nimmt Kurs auf die Marke von 105. Bei Morphosys kam es nach dem 10-Prozent-Sprint seit Monatsbeginn zu Gewinnmitnahmen. Ceconomy hat die Widerstandsmarke bei EUR 5 überwunden. Die nächste Hürde liegt bei rund EUR 6. Die 5G-Mobilfunkfrequenzen werden teuer. Inzwischen wurde die Marke von fünf Milliarden Euro übersprungen. Titel wie United Internet sind heute entsprechend unter Druck. Die Aktie von General Electric verliert nach einem negativen Analystenkommentar deutlich und Boeing kommt nach einer Reduzierung der 737-Produktion unter Druck. Zu den stärksten Sektoren zählte heute der Rohstoffbereich. Das gilt sowohl für Unternehmen mit Fokus auf Edelmetalle wie im sie im BANG-Index enthalten sind als auch für Ölmultis wie Exxon und Total. Morgen steht der Börsengang der Novartis-Augenheilsparte Alcon an.

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.200/12.440 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.600/11.950 Punkte

Der DAX scheiterte heute an der 12.000 Punktemarke und korrigierte bis auf 11.960 Punkte. Kippt der Index unter 11.950 Punkte droht ein Rücksetzer auf 11.640 Punkte. Der Aufwärtstrend bleibt derweil weiter intakt.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 14.05.2018 - 08.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 09.04.2014 - 08.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere inPunkten Bonuslevel/Cap in Punkten Finaler Bewertungstag DAX HX3WKE 482,16 9.400 50.000 20.09.2019 DAX HX52DJ 530,91 10.000 58.000 20.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.04.2019; 17:40 Uhr

