Einige private Ausgaben, etwa bei Krankheit, können abgesetzt werden. Welche Regeln Spielraum bieten - und was sich bei der Steuererklärung für 2018 sonst noch ändert.

Seit 1919 konnten sich Steuerzahler ein Datum im Kalender anstreichen: Bis Ende Mai mussten sie jedes Jahr ihre Steuererklärung beim Finanzamt abgeben. Hundert Jahre später, für die Steuererklärung 2018, gilt erstmals eine neue, um zwei Monate verlängerte Abgabefrist. Erst Ende Juli muss die Steuererklärung nun vorliegen, wenn die Abgabe verpflichtend ist. Diese Pflicht greift etwa, wenn über 410 Euro an Nebeneinkünften, Arbeitslosen- oder Elterngeld gezahlt wurden, oder wenn Lohn in den Steuerklassen III, V oder IV mit Faktor geflossen ist, um vom Splittingvorteil zu profitieren. Unterstützen Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein, muss die Steuererklärung sogar erst Ende Februar 2020 beim Finanzamt eintreffen. Bisher wäre die Frist in diesem Fall auf Ende 2019 gefallen.So bleibt mehr Zeit, um den Fiskus an Ausgaben zu beteiligen. Im Fokus stehen berufliche Ausgaben, aber auch private Kosten lassen sich teils steuerlich absetzen - zum Beispiel privat getragene Krankheitskosten. Diese können als außergewöhnliche Belastung zählen.

Wichtig ist, dass nur notwendige und angemessene Ausgaben berücksichtigt werden - wobei diese Regeln bei Krankheitskosten relativ großzügig ausgelegt werden. Als Nachweis ist eine Verordnung des Arztes oder das Attest eines Amtsarztes nötig, ausgestellt im Voraus. Selbst bei tödlichen Krankheiten reicht ein nachträgliches Schreiben nicht, hat der Bundesfinanzhof entschieden (BFH, VIII R 52/13).

Was ist zumutbar - und was nicht?

Je umstrittener Ausgaben sind, desto eher ist statt eines normalen Arztattests ein amtsärztliches Attest oder eine Bescheinigung des medizinischen Dienstes der Krankenversicherung vorgeschrieben. Dies betrifft zum Beispiel Bade- oder Heilkuren, eine Psychotherapie oder wissenschaftlich nicht anerkannte Behandlungsmethoden. Sind medizinische Hilfsmittel normale Gebrauchsgegenstände - etwa eine besonders rückenfreundliche Bandscheibenmatratze - gilt ebenfalls die verschärfte Vorschrift. Bei einem Treppenlift reicht aber ein normales Arztattest (BFH, VI R 61/12).

Da nur außergewöhnliche Belastungen erfasst werden sollen, zieht das Finanzamt von den Ausgaben einen als zumutbar angesehenen Betrag ab ("zumutbare Belastung"). Die genaue Höhe hängt von Familienstand, Anzahl der Kinder und der Höhe der Einkünfte ab. Für drei Einkunftsstufen gelten bestimmte Prozentwerte. Je höher die Einkünfte, desto höher der Prozentwert. Schon 2017 hatte ...

