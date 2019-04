Für die Airbus-Aktie geht es zum Auftakt in die neue Woche kräftig nach oben. Das im MDAX gelistete Papier legt weitere knapp 2 Prozent zu und schiebt sich auf ein neues Allzeithoch. Damit geht die steile Aufwärtsrallye weiter. Seit der Jahreswende befindet sich die Aktie auf dem Weg nach oben und verlief dabei fast durchgehend in der oberen Hälfte des Bollinger Bandes, zumeist sogar am oberen Ende. Korrekturen, so sie es denn einmal gab, führten den Kurs höchstens bis zur Mittellinie des Bollinger ... (Alexander Hirschler)

