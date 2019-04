Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Österreichische Staatsdruckerei Holding +8,94% auf 19,5, davor 9 Tage ohne Veränderung , VIG -0,83% auf 23,8, davor 6 Tage im Plus (5,63% Zuwachs von 22,72 auf 24), Agrana -3,07% auf 18,3, davor 5 Tage im Plus (5,59% Zuwachs von 17,88 auf 18,88), Andritz -2,15% auf 40,06, davor 5 Tage im Plus (7,06% Zuwachs von 38,24 auf 40,94), RBI -1,06% auf 21,46, davor 5 Tage im Plus (8,4% Zuwachs von 20,01 auf 21,69), Warimpex 0% auf 1,21, davor 4 Tage im Plus (4,31% Zuwachs von 1,16 auf 1,21), Marinomed Biotech +3,16% auf 81,5, davor 4 Tage ohne Veränderung , Strabag -1,01% auf 29,55, davor 3 Tage im Plus (3,65% Zuwachs von 28,8 auf 29,85), Verbund -4,62% auf 43,78, davor 3 Tage im Plus (7,54% Zuwachs von 42,68 auf 45,9). Folgende Titel haben den ...

