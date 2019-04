Die USA sind sauer, weil die Türkei als Nato-Partner Waffensysteme aus Russland kaufen will. Der türkische Präsident zeigt sich davon unbeeindruckt.

Ungeachtet heftiger Kritik aus den USA will die Türkei am Kauf russischer Waffensysteme festhalten. "Das ist unser Souveränitätsrecht", sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Montag nach einem Treffen mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin in Moskau. "Niemand kann verlangen, dass wir darauf verzichten." Es gebe bereits einen Fahrplan zur Umsetzung des Kaufs. "Wir haben schon entsprechende Schritte unternommen." Der Kremlchef betonte, die Lieferung nach Ankara habe nun Priorität.

Putin warb dafür, dass die Rüstungsindustrien beider Länder enger zusammenarbeiten sollten. Das sei eine "ernsthaften Aufgabe". "Zunächst geht es aber darum, den Vertrag über die Lieferung der S-400-Raketensysteme an die Türkei abzuschließen." Es gebe mit Blick auf die Lieferung moderner russischer Militärtechnik weitere "vielversprechende ...

