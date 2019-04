Der Dow Jones verlor am Montag -0,32% auf 26341,02 Punkte. Year-to-date liegt der Dow Jones nun 12,92% im Plus. Es gab bisher 39 Gewinntage und 28 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 0,32%, vom Low ist man 16,11% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2019 ist der Freitag mit 0,57%, der schwächste ist der Donnerstag mit -0,19%. Das ist der 14. schlechteste Handelstag (prozentuell) dieses Jahr. Tagesgewinner war am Montag Die Tagesverlierer:Die höchsten Tagesumsätze hatten Boeing (10848,05 Mio.), Apple (10357,86) und Microsoft (3625,77). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Boeing (199%), American Express (138%) und Walt Disney (106%). Die beste Aktie in der ...

