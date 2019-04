Die Aufwärtsbewegung am Ölmarkt hält an und die Preise sind am Morgen auf den höchsten Stand seit 5 Monaten geklettert. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent Crude Oil kostet 70,45 US-Dollar. Beobachter verweisen auf die Förderbremse der Opec, die Sanktionen gegen den Iran und Venezuela die das Angebot verknappten, aber auch auf den guten US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag. Dieser hatte die Sorgen vor einer Rezession gebremst. EUWAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...