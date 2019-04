Europas Börsen haben gestern nach der jüngsten Rally die Woche mit leichten Abschlägen begonnen, es waren einerseits Gewinnmitnahmen nach den starken Anstiegen, andrerseits verhielten sich die Investoren vorsichtig und warteten die weiteren Ereignisse der Woche ab. Im Handelsstreit zwischen den USA und China gab es keine Neuigkeiten, so richten sich die Erwartungen auf den Mittwoch, wo einerseits die EZB nach ihrer Sitzung die Meinung zur Wirtschaftsentwicklung bekanntgeben wird und andrerseits der EU-Sondergipfel in Sachen Brexit stattfinden wird. Bei den Sektoren war der Ölsektor dank der anziehenden Rohstoffpreise der Gewinner mit einem Plus von 0,9%. Geschadet hat diese Entwicklung gestern dem Reise- und Freizeitsektor, der ein Minus von 0,9% hinnehmen musste. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...