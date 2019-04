Am 10. und 11. April 2019 finden die diesjährigen Austrian Equity Days in Paris, veranstaltet von Wiener Börse und Kepler Cheuvreux, statt. An der zweitägigen Konferenz, die bereits zum 11. Mal durchgeführt wird, beteiligen sich heuer 13 gelistete Top Unternehmen: Andritz , AT&S, FACC , Kapsch TrafficCom, Lenzing , Mayr-Melnhof , Porr , Raiffeisen Bank International, Schoeller-Bleckmann Oilfield, Semperit , Vienna Insurance Group, voestalpine und Wienerberger , wie die Wiener Börse informiert. Die Vorstände und Investor Relations Manager werden ihre Geschäftsergebnisse vor insgesamt 66 institutionellen Investoren präsentieren. Es wurden im Vorfeld 83 One-on-Ones & Group Meetings vereinbart; dadurch ergeben sich für die Unternehmen in ...

