- Anbieter von Kommunikations- und Informationslösungen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben beabsichtigt Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Wiener Börse - IPO als optimaler Weg für die Transformation vom inhaber- zum managementgeführten Unternehmen mit einem starken Commitment der Eigentümerfamilie zur Fortsetzung der nachhaltigen Geschäftsentwicklung - Beabsichtigter Mittelerlös zur Finanzierung des weiteren Wachstums in einer sich dynamisch entwickelnden Branche sowie zur langfristigen Sicherung der finanziellen Unabhängigkeit und Flexibilität



Die 1947 in Wien gegründete Frequentis AG beabsichtigt ein öffentliches Angebot in Deutschland und Österreich mit dem Ziel der Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Wiener Börse. Als führender internationaler Spezialist für Control Center Solutions möchte Frequentis mit dem Börsengang die finanzielle Unabhängigkeit und Flexibilität der Firmengruppe langfristig sicherstellen und das nachhaltige Unternehmenswachstum erfolgreich fortsetzen. Die Mittel aus der geplanten Kapitalerhöhung sollen insbesondere für gezielte M&A-Aktivitäten zur komplementären Ergänzung des Produkt- und Service-Portfolios, den Ausbau der internationalen Präsenz in Form des Aufbaus lokaler Wertschöpfung sowie die weitere Stärkung des internationalen Vertriebs zur Erhöhung der Marktdurchdringung verwendet werden. Speziell bei Großprojekten möchte Frequentis künftig verstärkt als Generalunternehmer für die Lieferung sicherheitskritischer Kontrollzentralen tätig werden.



Die Familie Bardach, die 1986 den damaligen Kleinbetrieb übernommen hat, bleibt als langfristiger Kernaktionär erhalten. Die Nachhaltigkeit der geschäftlichen Entwicklung und die spezielle Firmenkultur eines Familienunternehmens gehen damit künftig Hand in Hand mit den Best Practices gelisteter Unternehmen. Die Commerzbank AG und die BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG -, wurden beauftragt, den möglichen Börsengang als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager zu begleiten.



Für eine sicherere Welt Frequentis steht für Lösungen, die die Welt sicherer machen. Als international tätiger Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Leitzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben entwickelt und vertreibt die Unternehmensgruppe maßgeschneiderte "Control Center Solutions" in den Bereichen Air Traffic Management (für zivile und militärische Flugsicherung) und Public Safety & Transport (für Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt und Bahn). Mit einem geschätzten Marktanteil von ca. 30% ist Frequentis Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung, auf mehr als 25.000 Arbeitsplätzen von Fluglotsen, Disponenten oder Dispatchern sind Frequentis-Lösungen im Einsatz. Mit Stichtag 31.12.2018 beschäftigt die Frequentis Gruppe rund 1.850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit und erzielte 2018 eine Betriebsleistung von EUR 293,9 Mio. und ein EBIT von EUR 15,6 Mio. Der Bestand vertraglich gesicherter Aufträge lag zum 31.12.2018 bei EUR 355,2 Mio.



Seit über 30 Jahren profitabel in einem wachsenden Markt Die Bedeutung von sicherer Kommunikation in einer digitalisierten Welt steigt stetig. Die hochspezialisierten Bereiche der globalen Megamärkte für Transport und Sicherheits-Infrastruktur, in denen Frequentis agiert, sind durch einen anhaltenden Bedarf nach technologischer Optimierung und eine zunehmende Investitionsbereitschaft gekennzeichnet. Wachstumstreiber sind insbesondere die steigende Mobilität, Digitalisierung und das wachsende Sicherheitsbedürfnis. So steht der Flugverkehr unter steigendem Effizienzdruck, Schienen- und Schiffsverkehr gewinnen weltweit an Bedeutung und neue Technologien wie Drohnen verändern die Anforderungen an Kontrollzentralen.



Der sicherheitskritische Charakter des Geschäfts bedingt extrem hohe Anforderungen und setzt ein tiefes Verständnis für die Aufgaben der Kunden voraus. Der Erfolg von Frequentis basiert auf dem Vertrauen, das aus langjährigen Kundenbeziehungen gewachsen ist. Heute verfügt das Unternehmen über ein weltweites Vertriebsnetz in rund 50 Staaten und pflegt kontinuierliche Geschäftsbeziehungen zu über 500 Kunden aus dem Bereich der Behörden, Organisationen und Unternehmen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Rund 90% der Aufträge stammen von Bestandskunden. Ausbau und Verwertung der installierten Basis bilden die Grundlage für nachhaltiges Umsatzwachstum und Profitabilität; die Betriebsleistung wuchs von 2016 bis 2018 durchschnittlich um 7,9% pro Jahr.



Innovation als Basis für den nachhaltigen Markterfolg Frequentis setzt auf Innovationskraft und macht moderne Technologien für sicherheitskritische Kontrollzentralen nutzbar. Aktuelle Beispiele sind der Einsatz des Mobilfunkstandards LTE im sicherheitskritischen Bereich, der durch gesteigerte Bandbreiten neue Generationen von Kontrollzentralen ermöglicht. Die innovativen Lösungen von Frequentis wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Um auch künftig Standards zu setzen, investiert Frequentis in 2018 rund 14% des Umsatzes in Forschung & Entwicklung.



Von seinen Anfängen als Spezialist für Sprachkommunikation im Flugverkehr, hat sich Frequentis so zu einem der global führenden Unternehmen im Bereich der sicherheitskritischen Kommunikations- und Informationslösungen entwickelt. In den kommenden Jahren will die Gesellschaft ihr Produktportfolio durch organische und anorganische Maßnahmen noch weiter ausbauen. Der beabsichtigte Börsengang ist dafür der logische nächste Schritt.



Über die Frequentis AG Das österreichische Unternehmen Frequentis mit Sitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche "Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn). Frequentis verfügt über ein weltweites Netzwerk an Niederlassungen, Tochtergesellschaften und lokalen Repräsentanten in über 50 Ländern. Produkte und Lösungen von Frequentis sind an mehr als 25.000 Arbeitsplätzen und in rund 140 Ländern zu finden. 1947 gegründet, ist Frequentis gemäß eigener Berechnung mit einem Marktanteil von 30% Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Weltweit führend sind die Systeme der Frequentis-Gruppe außerdem im Bereich AIM (Aeronautical Information Management/ Luftfahrtinformationsmanagement) bei Message Handling Systemen (Nachrichtensysteme für die Luftfahrt), sowie bei GSM-R Systemen im Bahnbereich. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.frequentis.com .



Rückfragehinweis Brigitte Gschiegl, Director Corporate Communications, Frequentis AG E-Mail: brigitte.gschiegl@frequentis.com, Telefon: +43 1 81150-1301



Aussender: Frequentis AG
Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien
Land: Österreich



