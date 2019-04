Wirtschaftsminister Altmaier durchlebt die härtesten Tage seiner Amtszeit. Aus dem Mittelstand wird er offen und voller Schärfe attackiert. Die Kritiker haben recht - wenn denn Altmaier immer der richtige Adressat wäre.

Wer wissen wollte, was die Familienunternehmer vom Bundeswirtschaftsminister halten - so gut wie nichts -, der konnte es schon Anfang Januar in der WirtschaftsWoche nachlesen: "Gesamtnote: 4+, praktische Umsetzung 4 bis 5", lautete damals die Note des Verbands-Präsidenten Reinhold von Eben-Worlee für Peter Altmaier. Der sei "überall präsent", von verbesserter Wettbewerbsfähigkeit aber wäre "wenig zu spüren".

Mittlerweile hat von Eben-Worlee nachgelegt. In der "FAS" hat er Altmaier gerade vorgeworfen, das traditionsreiche Haus gar zu beschädigen. Aus der 4 ist also eine glatte 5 geworden. Kurzum: Versetzung extrem gefährdet. Seitdem wird aus dem Mittelstand scharf geschossen auf den Wirtschaftsminister. Ganze Salven der Kritik schlagen um ihn ein, so als habe es nur einen Mutigen geben müssen, der das Feuer (nochmal) eröffnet.

Natürlich ist Altmaier trotzdem nicht der schlechteste Wirtschaftsminister aller Zeiten. Es gab schließlich allein in der jüngeren Vergangenheit Vorgänger wie Michael Glos, Rainer Brüderle oder Karl-Theodor zu Guttenberg. Aber der Saarländer war eben ...

