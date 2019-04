Der schwächelnde Absatzmarkt in China betrifft auch Bosch. Mobility-Solutions-Chef Stefan Hartung schaut jedoch positiv in die Zukunft.

Nach dem ersten Einbruch am chinesischen Automarkt seit rund zwei Jahrzehnten rechnet der weltweit führende Autozulieferer Bosch für 2019 mit einem weiteren Rückgang. "Die Bremsspuren im chinesischen Automarkt werden auch in diesem Jahr noch zu sehen sein", sagte der neue Chef der Kfz-Sparte Mobility Solutions von Bosch, Stefan Hartung, am Montagabend im Wirtschaftspresseclub Stuttgart.

Das erste Quartal sei in China mit einem prozentual zweistelligen Absatzrückgang sehr schwach geblieben. ...

