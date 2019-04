Wenn die Erwartungen im Keller sind, dann kann das auch Vorteile haben: Schlechte Nachrichten sind bereits im Kurs "drin". So gesehen bei der Steinhoff International Holdings (kurz "Steinhoff"). Da sollte es ja eigentlich in wenigen Tagen - am 18. April 2019 - endlich die geprüften Geschäftszahlen (Geschäftsjahre 2017 und 2018, die übrigens vom Kalenderjahr abweichen) geben.

Doch das war wohl nichts - Steinhoff verschob die Veröffentlichung der Zahlen wieder einmal. Nun sollen diese erst am ...

