Die Post hat offenbar einen neuen Bank-Partner gefunden, nämlich die Grawe Gruppe. Mit der Grawe Bankengruppe wurde vereinbart, eine Partnerschaft zum Aufbau eines fokussierten Finanzdienstleistungsgeschäftes in Österreich einzugehen, informiert die Post. Vorgesehen ist, dass die Österreichische Post im Zuge einer Kapitalerhöhung 80 Prozent an der Brüll Kallmus Bank AG, Teil der Grawe Bankengruppe, und damit die unternehmerische Führung erwirbt. Vorbehaltlich einer aufsichtsbehördlichen Genehmigung wird die Österreichische Post danach im Zuge einer Kapitalerhöhung ca. 56 Mio. Euro einbringen. Die Post rechnet mit Anlaufkosten in den ersten drei Jahren und positiven Ergebnisbeiträgen danach, wie es heißt.Österreichische ...

