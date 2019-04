=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen Wien - Mit der Änderung des Regelwerks prime markets der Wiener Börse im Februar 2019 liegt es im Ermessen der gelisteten Unternehmen, zu entscheiden, ob und in welcher Form sie über das 1. und 3. Quartal eines Jahres berichten. STRABAG, der an der Wiener Börse notierte Konzern für Baudienstleistungen, begrüßt diese Initiative der Wiener Börse, den Emittentinnen größere Möglichkeiten zur Selbstbestimmung einzuräumen. Der Bausektor weist eine starke Saisonalität auf: Wetterbedingt ist das Leistungsniveau im 1. Quartal üblicherweise vergleichsweise gering, weshalb die Aussagekraft der Zahlen stark eingeschränkt ist - insbesondere geben sie keinen Hinweis auf die Entwicklung der Folgemonate. Ein Vergleich eines Quartals mit seinem Vorquartal ist - im Unterschied zu anderen Branchen - nicht sinnvoll. Nach Abwägung der Interessen aller Stakeholder hat sich STRABAG daher dazu entschlossen, künftig im 1. und 3. Quartal auf die Erstellung eines IFRS- Abschlusses zu verzichten. An seine Stelle tritt die Veröffentlichung eines Trading Statements. Dieses wird die Zahlen zu Leistung, Auftragsbestand und Mitarbeitenden sowie eine Aktualisierung des Ausblicks auf bzw. der Ziele des jeweiligen Geschäftsjahrs enthalten und kann zeitlich näher zum Quartalsende als bisher zur Verfügung gestellt werden. STRABAG ist wichtig, den Kapitalmarkt kontinuierlich, transparent und rasch über die Entwicklungen zu informieren. Mit der Publikation eines Trading Statements bleibt dies weiterhin gewährleistet. Ein Halbjahresbericht wird hinsichtlich seines Umfangs unverändert veröffentlicht werden. Die neuen Veröffentlichungstermine finden Sie im aktualisierten Unternehmenskalender. Rückfragehinweis: STRABAG SE Diana Neumüller-Klein Head of Corporate Communications & Investor Relations Tel: +43 1 22422-1116 diana.klein@strabag.com Ende der Mitteilung euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: =--------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/2246/5/10290295/0/Finanzkalender_2019_neu.pdf http://resources.euroadhoc.com/documents/2246/5/10290295/0/STRABAG_SE_Quartalsberichterstattung_D_Apr2019.pdf

