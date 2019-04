Feuer in Korea. Vergangene Woche brach in Korea ein großer Waldbrand aus, betroffen waren auch 400 Häuser, die sich in dieser malerischen Idylle an die Wälder schmiegten. Erschreckende Bilder: https://orf.at/stories/3117738/ Es wurde der nationale Notstand ausgerufen, 10.000 Feuerwehrmännern in 872 Fahrzeugen und 16.500 Soldaten mit 32 Hubschraubern gelang das fast Unmögliche: Das riesige Feuer in nicht viel mehr als 1 Tag zu bezwingen. 15% aller Feuerwehrautos und 10% aller Feuerwehrkräfte Koreas seien bei der Brandbekämpfung im Einsatz gewesen, schreibt die offizielle Feuerwehrseite Koreas. Zum Glück sei das neue Autobahnstück an die Ostküste vor 1 Jahr fertig geworden, so konnte sogar der 2,55 - 3 Meter breite Rosenbauer Panther ...

