Bei der Bayer Aktie sieht es aktuell schlecht aus, denn die Aktie befindet seit Juli 2017 immer noch in einem Abwärtstrend. Am Ende des Jahres 2018 hatte man noch gehofft mit der Unterstützung bei ca. 58 € einen guten Start ins neue Jahr hinzulegen, jedoch wurde diese Aufwärtsbewegung schon Anfang März von dem Widerstand bei rund 73 € gestoppt. Aktuell ist der Kurs, trotz des Kaufsignals im März, am sinken und es scheint so als könnte sich in naher Zukunft ein Verkaufssignal bilden, das könnte ... (Johannes Weber)

