Dow Jones - Unterstützungen im Blick

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Dow Jones Industrial Average ließ zuletzt den Widerstand bei 26.277 Punkten hinter sich. Gestern bestätigte der Index diese Marke als neue Unterstützung, konnte sich aber kaum zur Oberseite lösen. In der Vorbörse steht der Index unter Druck. Wichtig wäre es aus Sicht der Käufer, den Index auch heute per Tagesschlusskurs über 26.277 Punkten zu halten. Bleibt die vorbörsliche Schwäche dagegen erhalten und fällt der Dow Jones Industrial Average weiter zurück, liegt die nächste Supportzone zwischen 26.155 und 26.110 Punkten. Dort dürften die Käufer den nächsten Versuch starten, den Aufwärtstrend wiederaufzunehmen.

Hält die Marke von 26.277 Punkten dagegen auch heute, dürfte die Konsolidierung so langsam enden und der Index könnte sich in Richtung 26.600 Punkte aufmachen. Stoppanhebungen bieten sich aktuell noch nicht an, hierfür müsste die Ausbildung des nächsten lokalen Tiefs im Tageschart abgewartet werden.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.11.2018 - 08.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2014 - 08.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Mit dem HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HX7S40 44,12 21.350,00 5,28 28.06.2019 Dow Jones Index HX7RRM 28,26 23.150,00 8,23 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.04.2019; 13:48 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HX81HB 31,79 29.900,00 7,37 28.06.2019 DowJones Index HX7R4H 15,97 28.100,00 14,71 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.04.2019; 13:50 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Turbo Classic-Produkte finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf den Dow Jones Industrial Average Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Dow Jones - Unterstützungen im Blick erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).