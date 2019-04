Die Gewinne der Bad Bank FMS gehen zurück. Bankchef Stephan Winkelmeier erklärte, dass die Bank am Ende des Jahres Verluste machen wird.

Die nach dem Skandal um die Hypo Real Estate (HRE) gegründete staatliche Bad Bank FMS Wertmanagement wirft weniger Gewinn ab. Der Überschuss betrug 2018 mit 115 Millionen Euro nur noch ein Drittel des Rekordergebnisses aus dem Vorjahr, als die FMS 359 Millionen erwirtschaftet hatte.

In diesem Jahr erwarten die Abwicklungsbanker lediglich ein "mindestens ausgeglichenes" Ergebnis, wie der scheidende FMS-Chef Stephan Winkelmeier und seine Vorstandskollegen am Dienstag in München berichteten. "Wir werden am Ende Verluste machen", ...

