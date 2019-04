Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 5,8 Prozent auf 1,64 Milliarden Franken.Zu dem Anstieg hätten die jüngsten Übernahmen 2,5 Prozent beigetragen, teilte Sika am Dienstag mit. Währungseffekte schmälerten die Verkäufe hingegen um 1,3 Prozent. Das Wachstum in Lokalwährungen lag also bei 7,1 Prozent.Mit diesen Zahlen ...

