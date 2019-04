In den letzten Wochen haben die Fusionsgespräche zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank vor allem der Commerzbank-Aktie Auftrieb verliehen. In der Welt am Sonntag hieß es nun, dass die Commerzbank im Fall des Zustandekommens einer Bankenfusion eine gewichtige Rolle im Privat- und Firmenkundengeschäft übernehmen könnte.

Allerdings berichtete das Blatt auch von Hindernissen, die dem Abschluss eines Deals im Wege stünden. So wolle die Deutsche Bank nicht die bei solchen Transaktionen ... (Alexander Hirschler)

