Der Vorstand der seit Jänner an der Wiener Börse gelisteten VST Building Technologies AG will im 2. Quartal eine festverzinsliche Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro und einer Laufzeit von vier bis sechs Jahren begeben. Die Emission einer neuen Unternehmensanleihe sei vorbehaltlich des Vorstands-Beschlusses sowie der Billigung eines Wertpapierprospektes und abhängig von den Marktbedingungen, so das Unternehmen. Die Mittel sollen unter anderem für das weitere Wachstum der Gesellschaft sowie für Investitionen, die Optimierung bestehender Fremdkapitalstrukturen sowie für sonstige allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, so die Gesellschaft.

