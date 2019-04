Der Windanlagen-Hersteller Senvion hat Insolvenz angemeldet - und zwar in Eigenverantwortung. Das Unternehmen befindet sich mitten im Sanierungsprozess.

Dem Hamburger Windkraft-Konzern Senvion geht mitten in der Sanierung das Geld aus. Das Unternehmen meldete am Dienstag Insolvenz an, der Vorstand bleibt im Eigenverwaltungs-Verfahren dabei aber am Ruder. Die Verhandlungen mit den Banken seien bisher erfolglos geblieben, teilte Senvion mit. Dabei sind zwei Hedgefonds Finanzkreisen zufolge bereit, 100 Millionen Euro in Form von Krediten bereitzustellen, mit denen Vorstandschef Yves Rannou das Geschäft fortführen will. Wenn die Banken doch noch zustimmten, "könnten wir den eingeleiteten Prozess abbrechen", betonte er.

Senvion war durch Verzögerungen bei großen Projekten in einen finanziellen Engpass gerutscht, weil Umsätze ausblieben und Strafzahlungen an Kunden fällig wurden. In der Windkraft-Branche tobt ein heftiger Preiskampf, in ...

