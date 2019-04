Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag zugelegt. Ein am Vormittag markiertes Allzeithoch von 9'628 Punkten konnte der Leitindex SMI bis Börsenschluss aber nicht ganz halten. Nachdem eine erhöhte italienische Defizitprognose die Anleger am Nachmittag an die europäische Schuldenkrise erinnerte, bröckelten ...

