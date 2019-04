Neue Apps helfen, die eigene Steuererklärung deutlich bequemer fertig zu machen. Sie mischen den Markt für digitale Steuerhelfer auf. Welche sich bewähren, zeigt der Praxistest von zwölf ausgewählten Angeboten.

Für Spielernaturen klang die Wette verlockend: Eine Funktion namens "Doppelt oder nichts" bot das Internetportal Smartsteuer gerade seinen Usern an. Steuerzahler sollten ihre erhoffte Erstattung entweder verdoppeln oder eben verlieren - wie beim Roulette. Wer darauf eingehen wollte, wurde aber enttäuscht: Die Aktion war ein Aprilscherz. Digitale Assistenten wie Smartsteuer beschränken sich weiter darauf, ihren Nutzern die Steuererklärung zu erleichtern.

Das ist meist hilfreich genug. Vorbei sind die Zeiten, als ein verregnetes Wochenende dafür draufging, am Küchentisch grüne Steuerformulare in mühsamer Kleinarbeit auszufüllen. Heute muss ein typischer Angestellter ohne große Nebeneinkünfte nur einige Fragen per Handy-App beantworten. Die sind so formuliert, dass jeder sie versteht - versprechen die Anbieter. Und schon zaubert der digitale Assistent die Steuererklärung hervor, im besten Fall nach 15 Minuten.

Schon 60 Prozent der Einkommensteuererklärungen landen elektronisch beim Finanzamt. In zehn Jahren hat sich der Anteil etwa verdreifacht. Steuerzahler können oft ganz auf Papier verzichten. Mittlerweile will das Finanzamt Belege und Bescheinigungen nur noch auf Anforderung sehen. Melden werden sich die Beamten, wenn größere und längerfristig anfallende Ausgaben - etwa für einen beruflich bedingten Zweitwohnsitz - erstmals anfallen.

In der Regel lohnt sich die Steuererklärung. Angestellte, die allenfalls noch Kapitalerträge haben, bekommen in 90 Prozent aller Fälle Geld zurück. Im Schnitt sind das dann 974 Euro. Wer elektronisch abgeben will, kann entweder auf kostenfreie Angebote der Finanzverwaltung zurückgreifen (ElsterFormular, Mein Elster) oder kostenpflichtige Dienste nutzen. Die Auswahl ist groß: Neben klassischer Steuersoftware, die auf dem Computer installiert werden muss, stehen direkt im Internetbrowser nutzbare Angebote und für Smartphones oder Tablets optimierte ...

