Immer mehr Steuererklärungen erreichen das Finanzamt elektronisch, jetzt sind Steuer-Apps für Smartphones auf dem Vormarsch. Einige machen ihre Sache richtig gut. Ein Vergleich beliebter Apps für die Steuererklärung.

Steuerbot: Für EinsteigerDer kostenfreie Assistent überzeugtEinen ungewöhnlichen Weg wählt diese Steuer-App. Die Optik ist im Chatstil gehalten, Nutzer werden geduzt. Frage für Frage lotst die App sie durch die Eingabe. Meist klappt das erstaunlich gut. Wer Steuerformulare und Bürokratendeutsch fürchtet, wird sich hier wohlfühlen. Nur bei vielen Einzeldaten, etwa bei der Lohnsteuerbescheinigung, kommt die Chatmethode an ihre Grenzen. Die Eingabe ist dann etwas umständlich, bleibt aber praktikabel. Dafür denkt die App oft mit. Wird bei Kindern nach dem Wohnort gefragt, bietet sie gleich die Antwortoption "Bei Dir im Haushalt". Im Folgejahr soll das noch besser klappen, wenn die App dann zum Beispiel nicht nach der Adresse fragt, sondern schlicht: "Bist Du umgezogen?" All das beschleunigt die Eingabe. Selten kommt es vor, dass wichtige Details unter den Tisch fallen: So wird bei einer Kapitallebensversicherung nicht direkt gefragt, ob diese vor 2005 abgeschlossen worden ist. Erst per Klick auf ein Infosymbol erfährt der Nutzer, dass er die Beiträge nur in diesem Fall absetzen darf. Großer Pluspunkt von Steuerbot ist der Preis - die Nutzung ist kostenlos und soll es bleiben. Nur Zusatzfeatures könnten künftig etwas kosten. Etablierte Spieler nehmen den Steuerbot ernst; im vergangenen Jahr hat der Verlag Haufe-Lexware das Start-up übernommen.

Preis: kostenlosFazit: Steuerbot ist Testsieger unter den Apps. Spielerische Nutzung, seriöses Ergebnis!

Wundertax: Für Eilige

Die Pflichtaufgabe im Rekordtempo erledigenSchnelligkeit schreibt Wundertax groß. Die App führt Nutzer besonders flott durch die Dateneingabe. Damit das Tempo nicht zulasten der Steuerersparnis geht, sind Pauschalen direkt vorausgewählt, etwa bei den Werbungskosten. In einigen wenigen Fällen könnte die App durch etwas mehr Unterstützung noch zielführender sein. So schlägt sie bei der Berechnung der Entfernungspauschale für die Wege zur Arbeit nicht direkt die Adresse des Nutzers als Ausgangspunkt vor. Für Steuerlaien bringt die Methode der App manchmal Nachteile. So müssen sie selbst wissen, welche Ausgaben im Untermenü "Haushaltsnahe Dienstleistung" beim Thema "Familie und Wohnen" eigentlich gefragt sind - von der Putzhilfe bis zum Handwerker. Sonst würden sie vielleicht vorschnell "Ich habe keine weiteren Ausgaben" anklicken, zum nächsten Thema springen und steuerlich relevante Posten gar nicht eintragen. Wer am Ende der Eingabe nachvollziehen will, wie Wundertax die Angaben verarbeitet hat, bekommt eine eher kryptische Tabelle präsentiert. In einer mit "Ergebnis" betitelten Spalte wird stets eine Zwischensumme aller vorherigen Einträge fortgesetzt. Das verwirrt. Preis: ab 34,90 ...

